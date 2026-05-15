Comunicato Stampa | Industria Felix in Campania premiate ?le 86 imprese più competitive e affidabili

Da iltempo.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 14 maggio a Napoli, presso Città della Scienza, si è svolta la cerimonia di consegna del premio Industria Felix, arrivata alla 71ª edizione complessiva e alla nona in regione. Durante l’evento sono state premiate 86 imprese con sede legale in Campania, riconosciute come le più competitive e affidabili della regione. La premiazione ha visto la partecipazione di rappresentanti del settore industriale e delle istituzioni locali. La manifestazione si è concentrata esclusivamente sulla consegna dei riconoscimenti alle aziende selezionate.

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Sono 86 le imprese con sede legale in Campania più competitive e affidabili che hanno ottenuto ieri, giovedì 14 maggio, a Napoli, a Città della Scienza, il premio Industria Felix, giunto alla 71ma edizione, 9a edizione regionale. La provincia più premiata è stata quella di Napoli con 37 imprese, seguita da Salerno (20), Avellino (12), Benevento (10) e Caserta (7). Qui di seguito i nomi delle 86 società che hanno ricevuto le Alte onorificenze di bilancio distinte per sedi legali. Benevento (10): Alca S.r.l. Facility Support Services, Cooperativa Sociale Benessere A r.l., Coppola S.r.l., Eubios S.r.l., Matera Agn S.r.l., Nuova Era S.r.l., Plastik Fortore S. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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