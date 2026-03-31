Ilary, abbiamo un problema. La lista dei flop comincia a diventare troppo lunga Nuovo colpo grosso de L'Umbria che Spacca. Il rapper Ernia inaugura il main stage dei Giardini del Frontone per la 13esimaa edizione dell’Umbria che Spacca (Perugia, 24-28 giugno). Reduce dal grande successo del tour nei palasport che lo ha confermato come uno dei performer più rilevanti della scena rap, Ernia continua il viaggio live ed annuncia il “Solo per amore Summer Tour 2026” con tappe nei principali festival italiani. La prima, mercoledì 24 giugno, sarà quindi al festival in programma nel capoluogo umbro (biglietti disponibili online a partire da mercoledì 1° aprile alle ore 14). 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

© Perugiatoday.it - Nuovo colpo grosso de L'Umbria che Spacca 2026: Ernia apre a Perugia il "Solo per amore Summer Tour"

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