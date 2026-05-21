In un episodio recente legato a una vicenda giudiziaria, una donna ha deciso di presentare una denuncia contro un uomo e un programma televisivo. La denuncia riguarda presunte azioni di istigazione a delinquere, con accuse di diffamazione e calunnia. La notizia si inserisce in un contesto più ampio di indagini e sviluppi giudiziari, caratterizzato da tensioni e dichiarazioni pubbliche. La vicenda si svolge in un’area geografica specifica, coinvolgendo diversi soggetti e aprendo un nuovo capitolo nelle indagini in corso.

Garlasco, l’ultimo eclatante scoop sulla drammatica vicenda che intreccia drammatica cronaca, inchieste e risvolti giudiziari, registra la denuncia di Stefania Cappa a Antonio De Rensis e altri per «istigazione a delinquere». Tanto tuonò che piovve, si potrebbe dire. Perché è difficile non collegare almeno idealmente – e per consecutio logica – la notizia dell’ultimo risvolto odierno al bailamme rilanciato su social e tv dall’esposto depositato in Procura a Milano da una ex collaboratrice Rai. Garlasco, ultimo colpo di scena: Stefania Cappa denuncia De Rensis, l’inviato delle Iene e Marchetto. Un ennesimo coup de théâtre che irrompe su una intricata e dolorosa vicenda che, a diciannove anni dal tragico addio a Chiara Poggi, continua a non trovare pace. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Ultimo colpo di scena: Stefania Cappa denuncia De Rensis e “Iene” per istigazione a delinquere pro diffamazione e calunnia

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