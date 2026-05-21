Ultimo colpo di scena | Stefania Cappa denuncia De Rensis e Iene per istigazione a delinquere pro diffamazione e calunnia

Da secoloditalia.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In un episodio recente legato a una vicenda giudiziaria, una donna ha deciso di presentare una denuncia contro un uomo e un programma televisivo. La denuncia riguarda presunte azioni di istigazione a delinquere, con accuse di diffamazione e calunnia. La notizia si inserisce in un contesto più ampio di indagini e sviluppi giudiziari, caratterizzato da tensioni e dichiarazioni pubbliche. La vicenda si svolge in un’area geografica specifica, coinvolgendo diversi soggetti e aprendo un nuovo capitolo nelle indagini in corso.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Garlasco, l’ultimo eclatante scoop sulla drammatica vicenda che intreccia drammatica cronaca, inchieste e risvolti giudiziari, registra la denuncia di Stefania Cappa a Antonio De Rensis e altri per «istigazione a delinquere». Tanto tuonò che piovve, si potrebbe dire. Perché è difficile non collegare almeno idealmente – e per consecutio logica – la notizia dell’ultimo risvolto odierno al bailamme rilanciato su social e tv dall’esposto depositato in Procura a Milano da una ex collaboratrice Rai. Garlasco, ultimo colpo di scena: Stefania Cappa denuncia De Rensis, l’inviato delle Iene e Marchetto. Un ennesimo coup de théâtre che irrompe su una intricata e dolorosa vicenda che, a diciannove anni dal tragico addio a Chiara Poggi, continua a non trovare pace. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

ultimo colpo di scena stefania cappa denuncia de rensis e iene per istigazione a delinquere pro diffamazione e calunnia
© Secoloditalia.it - Ultimo colpo di scena: Stefania Cappa denuncia De Rensis e “Iene” per istigazione a delinquere pro diffamazione e calunnia
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Sullo stesso argomento

Garlasco, Stefania Cappa denuncia De Rensis, Di Giuseppe de Le Iene e Marchetto per associazione a delinquereStefania Cappa ha denunciato Antonio De Rensis, Alessandro Di Giuseppe e Francesco Marchetto per associazione a delinquere finalizzata...

Garlasco, Stefania Cappa denuncia il legale di Stasi e l'inviato de 'Le Iene': "ipotesi associazione a delinquere"Stefania Cappa avrebbe depositato una nuova denuncia nei confronti dell'avvocato Antonio De Rensis, legale di Alberto Stasi, dell'inviato del ‘Le...

Garlasco, la denuncia di Stefania Cappa per istigazione a delinquere: Su di me campagna denigratoriaIstigazione a delinquere nelle forme della diffamazione e della calunnia e diffamazione aggravata. Ne è convinta Stefania Cappa, cugina di Chiara Poggi, che ha sporto denuncia su quella che definisc ... msn.com

Delitto di Garlasco | Stefania Cappa denuncia De Rensis, Marchetto e Di Giuseppe: cosa è successoIl giallo di Garlasco registra un nuovo colpo di scena: Stefania Cappa, cugina di Chiara Poggi, ha denunciato De Rensis e Di Giuseppe Nuovo colpo di scena per quanto riguarda l’indagine su Garlasco: ... ilsussidiario.net

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web