Ultimissime Inter LIVE | le parole di Moratti le idee di Chivu per l’Atalanta

Nelle ultime ore, le parole di un dirigente dell'Inter sono state al centro dell’attenzione, mentre un ex calciatore ha condiviso alcune idee per la prossima partita contro l’Atalanta. La redazione di Inter News 24 ha aggiornato in tempo reale le notizie più recenti riguardanti la squadra nerazzurra, offrendo un quadro completo delle novità sul fronte interno.

Inter News 24 Ultimissime Inter LIVE, tutte le news del giorno in tempo reale. Le notizie più importanti in casa nerazzurra.

Ultimissime Inter Live di VENERDI' 13 MARZO.

Inter Atalanta, Chivu ha sciolto le riserve: prudenza con Bastoni e dialogo con Dumfries. Le ultime. Inter Atalanta, Chivu pronto a preferire Carlos Augusto a Bastoni domani contro la squadra di Palladino. Dubbio Dumfries

Moratti avvisa l'Inter: «Sette punti di vantaggio sul Milan non bastano».

Atalanta-Inter 0-1 Le parole di Cristian Chivu in conferenza stampa post partita

Inter, Bonny recupera per il derby. Calhanoglu vuole esserci

Milan-Inter LIVE, le ultime sulle formazioni: Thuram verso il forfait, Estupinan dal 1

Formazioni ufficiali Como-Inter: chi gioca titolare in Coppa Italia e le ultime su Nico Paz, Morata, Diao, Dumfries, Bonny, Thuram e Frattesi

Calhanoglu resta all'Inter: «Con Lautaro tutto chiarito»

Il Milan è in chiusura per Estupinan del Brighton. Il terzino sinistro è atteso in giornata a Milano, poi le visite mediche e la firma sul contratto.