Calciomercato Inter una big di Premier piomba su Pio Esposito! Assalto concreto ma… Ultimissime

Il Newcastle ha fatto un'offerta concreta per Pio Esposito, attaccante dell'Inter, nel calciomercato. La squadra inglese ha manifestato interesse ufficiale, mentre i nerazzurri hanno deciso di non cedere il giocatore. La trattativa tra le due società è in corso, ma al momento non sono stati annunciati accordi o sviluppi definitivi. La situazione resta in evoluzione.

Inter News 24 Calciomercato Inter, il Newcastle piomba su Pio Esposito e spaventa l'Inter ma i nerazzurri non hanno intenzione di cedere l'attaccante. Il futuro di Pio Esposito si tinge di tinte internazionali, con le sirene della Premier League che iniziano a suonare con insistenza. Secondo quanto riferito dall'esperto di mercato Fabrizio Romano, se da un lato l'Arsenal non ha ancora mosso passi ufficiali oltre al normale scouting, dall'altro emerge una minaccia molto più concreta per la permanenza del giovane bomber a Milano. Pio Esposito, muro Inter contro il Newcastle: incedibile per Chivu. Il Newcastle, alla ricerca di un centravanti di peso per la prossima estate, avrebbe individuato nel numero 94 nerazzurro il profilo ideale.