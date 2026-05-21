Ultima seduta del Consiglio metropolitano prima delle elezioni | i provvedienti approvati

Ieri si è svolta a Palazzo Alvaro l’ultima seduta straordinaria del Consiglio metropolitano prima delle elezioni. Durante l’incontro sono stati discussi e approvati diversi provvedimenti. La riunione ha coinvolto i rappresentanti delle istituzioni locali e si è concentrata su decisioni di natura amministrativa e gestionale. Non sono stati comunicati dettagli specifici sui contenuti delle delibere approvate. La sessione si è conclusa con l’approvazione dei punti all’ordine del giorno.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Si è tenuta ieri a Palazzo Alvaro la sessione straordinaria del Consiglio metropolitano di Reggio Calabria. L’Assemblea ha discusso e approvato all’unanimità l’intero ordine del giorno, in attuazione a una serie di interventi programmati dall'Ente. I provvedimenti votati coprono ambiti di. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Louisville Metro Council begins debate over $1.1B budget with first hearing Sullo stesso argomento Ultima seduta del Consiglio metropolitano, approvato il rendiconto di gestione 2025Si è tenuta oggi, venerdì 8 maggio, l'ultima seduta del Consiglio metropolitano a Ca' Corner. Reggio Calabria: l’ultima seduta del Consiglio prima del voto?? Punti chiave Come influenzeranno i nuovi bilanci la gestione dei fondi PNRR? Quali decisioni della Corte dei Conti vincoleranno la prossima... [Vitiello] Da Igli Tare a Giorgio Furlani, tutti sono sotto scrutinio, e tra una settimana avremo un quadro più chiaro della possibile ristrutturazione del club. Stiamo aspettando l'ultima giornata di stagione, quando la qualificazione per la Champions League potre reddit Messina, convocato il consiglio comunale: è l’ultima della consiliatura, i punti all’ordine del giornoIl Consiglio Comunale di Messina convocato in seduta ordinaria per giovedì 21 maggio 2026, alle ore 14.30, presso l’Aula Consiliare di Palazzo Zanca. All’ordine del giorno numerose proposte di deliber ... strettoweb.com Legge omnibus in Consiglio regionale: seduta sospesa per eccesso di emendamentiTorna in aula in Consiglio regionale dopo un anno una legge omnibus, una norma che si occupa di diverse materie, tra cui l'energia. Tra gli emendamenti di Giunta, uno riguarda il caro-carburanti per l ... rainews.it