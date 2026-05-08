Ultima seduta del Consiglio metropolitano approvato il rendiconto di gestione 2025

Nella giornata di venerdì 8 maggio si è svolta l’ultima seduta del Consiglio metropolitano presso Ca’ Corner. Durante l’incontro è stato approvato il rendiconto di gestione relativo all’anno 2025. Il documento ha ottenuto un parere favorevole unanime dalla Conferenza dei sindaci. La seduta si è conclusa con l’approvazione del punto all’ordine del giorno, senza ulteriori discussioni o modifiche.

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Si è tenuta oggi, venerdì 8 maggio, l'ultima seduta del Consiglio metropolitano a Ca' Corner. Al voto il rendiconto di gestione del 2025 dell’ente, che ha ricevuto il parere positivo all’unanimità della Conferenza dei sindaci. Cala così il sipario sulla gestione economico finanziaria della Città.🔗 Leggi su Veneziatoday.it Notizie correlate Dal Consiglio metropolitano disco verde al rendiconto di gestione finanziario 2025Il Consiglio metropolitano di Reggio Calabria, nel corso dell’ultima riunione ha approvato una serie di provvedimenti tra cui: lo schema di... Latina, approvato il rendiconto di gestione 2025Latina, 30 aprile 2026 – Approvato dal Consiglio comunale, riunito oggi, il rendiconto della gestione dell’ente per l’annualità 2025. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Ultima seduta (e ultime polemiche) per il consiglio comunale di Legnano; Calco: un bilancio solido e l Giardino dei Giusti nella ultima seduta del Consiglio; Il consigliere comunale denuncia: Sono stato allontanato dal Consiglio per le critiche al presidente; Arcore: fissato il consiglio comunale della sfiducia, la cronologia della crisi. Piano di Sorrento. Ultima seduta del Consiglio comunale dei RagazziSi è svolto ieri pomeriggio presso la sala consiliare della Casa comunale di Piano di Sorrento l’ultimo incontro del Consiglio comunale dei Ragazzi ... sorrentopress.it Ultima seduta Consiglio, approvato odg minoranza sostegno FUALNella seduta del 28 aprile scorso, su proposta delle opposizioni, il Consiglio regionale ha approvato all’unanimità un ordine del giorno che impegna il Presidente e la Giunta regionale a garantire la ... lasiritide.it Caos politico dopo l’ultima seduta del Consiglio municipale: Azzurri Napoli Viva accusa il Partito Democratico "di voler far mancare il numero legale" e chiede un confronto urgente con il sindaco Gaetano Manfredi facebook