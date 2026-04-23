Galante assicura | La Juve ha fatto strabene a puntare su Spalletti Le sue parole e l’auspicio per il derby della Mole all’ultima giornata

Fabio Galante ha commentato la decisione della Juventus di confermare Luciano Spalletti come allenatore, affermando che si tratta di una scelta corretta. Ha anche espresso un desiderio riguardo al prossimo derby della Mole, che si giocherà all’ultima giornata di campionato. Le sue dichiarazioni si concentrano sulla strategia della squadra e sul possibile svolgimento di un match decisivo in questa fase finale di stagione.

di Angelo Ciarletta Fabio Galante ha parlato della conferma di Luciano Spalletti alla Juventus. Poi ha un augurio per il derby tra i bianconeri e il Torino all’ultima giornata. Fabio Galante, 52 anni, ex difensore di Torino e Inter, parla della prossima sfida tra granata e nerazzurri di domenica, giornata numero 34 della Serie A. Le sue parole al Corriere della Sera. DA PICCOLO L’IDOLO ERA GRAZIANI «Verissimo. Prima di andare all’Empoli giocavo in attacco nel Via Nova Pieve a Nievole, un paesino vicino Monsummano Terme dove vive ancora la mia famiglia: segnavo tantissimi gol. Mio babbo, attaccante a buoni livelli, mi diceva di imitare lo spirito di sacrificio di Ciccio.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Galante assicura: «La Juve ha fatto strabene a puntare su Spalletti». Le sue parole e l’auspicio per il derby della Mole all’ultima giornata Atalanta-Juventus, le parole di Spalletti a Sky Sport | Serie A Notizie correlate Leggi anche: Jacobelli non ha dubbi su Spalletti: «La Juve ha fatto bene. Con il rinnovo ha voluto mandare anche un segnale forte» – VIDEO Leggi anche: Abodi e l’auspicio per l’Italia: «Mi auguro che in giornata succeda qualcosa, fase di commissariamento necessaria! Gattuso ha fatto la sua parte»