L’Osservatorio Fitosanitario regionale ha annunciato un intervento di 5 milioni di euro destinato alla pulizia dei terreni in tutta la Puglia. L’obiettivo è contenere l’espansione della Xylella fastidiosa e tutelare gli ulivi presenti nella regione. Il provvedimento stabilisce nuovi obblighi per le aziende agricole e i proprietari di terreni, che devono rispettare precise modalità di intervento.

L’Osservatorio Fitosanitario regionale ha emanato un provvedimento che impone nuovi obblighi di pulizia dei terreni in tutta la Puglia per contrastare l’espansione della Xylella fastidiosa. La misura, entrata in vigore nel contesto dell’emergenza sanitaria, richiede a proprietari, conduttori e gestori di superfici pubbliche o private di eseguire lavorazioni agronomiche specifiche tra fine marzo e metà maggio. La Regione ha stanziato 5 milioni di euro per finanziare queste azioni di prevenzione, coinvolgendo i Comuni e il mondo agricolo in una strategia condivisa per eliminare gli habitat favorevoli allo sviluppo del vettore batterico. L’intervento mira a proteggere il patrimonio olivicolo attraverso operazioni meccaniche o fisiche sui cigli stradali e le aree incolte. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Xylella: 5 milioni per pulire i terreni e salvare gli ulivi

Articoli correlati

Xylella e tecniche di reinnesto: nuovo incontro per salvare gli ulivi monumentaliOSTUNI - Prende il via un nuovo convegno dedicato alla lotta contro la Xylella fastidiosa, che riunirà esperti, istituzioni e agricoltori il prossimo...

"X di Xylella, Bibbia e Alberi Sacri", pièce sul fenomeno che ha distrutto oltre 21 milioni di uliviFASANO - “X di Xylella - Bibbia e Alberi Sacri”, la pièce in programma al Teatro Sociale di Fasano giovedì 5 febbraio alle 20:30, non sarà solo uno...

Tutto quello che riguarda Xylella 5 milioni per pulire i terreni...

Temi più discussi: Xylella, incontro Regione–ANCI Puglia: condivise le strategie. Paolicelli: Già disponibili 3 milioni di euro per azioni di contenimento dell'insetto vettore e la manutenzione del territorio; Regione e Comuni pugliesi studiano un piano Anti Xylella: Tre milioni di euro per azioni di contenimento; Xylella: Dalla Regione già disponibili 3 milioni di euro per azioni di contenimento dell’insetto vettore e la manutenzione del territorio. Just tv; Xylella, Regione e Comuni uniti contro la sputacchina.

5 milioni di euro per combattere il vettore della XylellaL’Osservatorio fitosanitario regionale ha pubblicato le misure fitosanitarie obbligatorie per il controllo degli stadi giovanili degli insetti vettori di Xylella fastidiosa su tutto il territorio ... ambienteambienti.com

Xylella, nuove misure obbligatorie contro il vettore: 5 milioni ai Comuni per gli interventiLa Regione Puglia rafforza la strategia di contrasto alla Xylella fastidiosa con nuove misure obbligatorie per il controllo degli insetti ... immediato.net

XYLELLA, NUOVE MISURE OBBLIGATORIE CONTRO IL VETTORE: 5 milioni ai Comuni per gli interventi - facebook.com facebook

Xylella, Confagricoltura Lazio 'subito un tavolo con la Regione'. 'Con allarmismi e misure non calibrate a rischio la sopravvivenza delle aziende' #ANSA x.com