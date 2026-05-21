Uisp Chuck Lorris trionfa nel calcio a sette

Da ilrestodelcarlino.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Le finali del calcio targato Uisp Modena sono cominciate e in questa prima fase è stata incoronata la squadra vincitrice nella categoria del calcio a sette. La competizione si è svolta nelle ultime settimane, coinvolgendo diverse squadre provenienti dalla provincia. La fase finale ha visto confronti diretti tra le formazioni in corsa per il titolo. La squadra di calcio a sette si è aggiudicata il trofeo, consacrandosi campione provinciale.

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Sono iniziate le finali del calcio targato Uisp Modena e la prima categoria a laureare un campione provinciale è stata quella del calcio a 7. A vincere una gara spettacolare per numero di gol è stata la squadra dei Chuck Lorris, capaci di battere 6-2 i ragazzi del Freedom Bar sotto l’arbitraggio di Diletta Turco, per una Uisp sempre più al femminile anche tra i fischietti. La gara si è di fatto decisa nel primo tempo, quando Chuck Lorris hanno segnato quattro reti nel giro di 16 minuti tra 8’ e 24’. In gol prima Reggiani, poi De Agostini su rigore, poi Ranalli e infine ancora Reggiani. A inizio ripresa provava a reagire il Freedom Bar con la rete di Toma, ma ancora Reggiani e poi Milanti A. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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