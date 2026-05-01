Signa trionfa sul 4-0 e conquista la vetta | è primo nel campionato Uisp

Il Signa ha ottenuto una vittoria per 4-0 contro l'Olimpia Prato, salendo in prima posizione nel campionato Uisp. Con questo risultato, la squadra raggiunge 69 punti e si garantisce l'accesso diretto alla fase finale dei playoff. La partita si è svolta senza particolari sussulti, confermando la supremazia della squadra in questa fase della competizione.

? Cosa sapere Il Signa batte l'Olimpia Prato 4-0 e conquista la vetta del campionato Uisp.. Con 69 punti la capolalista si qualifica direttamente per la fase finale dei playoff.. Il Signa ha blindato la vetta del campionato Uisp Prato con due giornate di anticipo, battendo l’Olimpia Prato per 4 a 0 e consolidando un vantaggio di 8 punti che lo proietta direttamente verso la fase decisiva della stagione. Seduti qui, tra un caffè e un racconto di campo, sembra quasi di sentire ancora l’eco dei tacchetti sul terreno di gioco. Il tredicesimo turno di ritorno ha consegnato una notizia che molti aspettavano: il primato della capolista è ormai una certezza matematica.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Signa trionfa sul 4-0 e conquista la vetta: è primo nel campionato Uisp Notizie correlate Uisp Prato: Signa vola a 66 punti, i Kickers inciampano nel derbyLa corsa al titolo del campionato Uisp Prato ha subito un’accelerazione decisiva con l’undicesima giornata di ritorno, segnata dal dominio... Sarzana sale: pareggio Lucio ridisegna la vetta UISPLa ventiduesima giornata del campionato UISP Massa-Carrara si è conclusa con risultati che ridisegnano la mappa della competizione dilettantistica...