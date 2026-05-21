UEFA rivoluziona il calcio | nuovo format per Nations League e Mondiali

La UEFA ha annunciato modifiche ai format delle competizioni internazionali, tra cui la Nations League e i Mondiali. Le nuove regole prevedono un diverso sistema di qualificazione e accesso alle fasi finali, con variazioni tra le squadre di Lega 1 e Lega 2. La riforma interessa anche i criteri di qualificazione diretta alle finali dei tornei, modificando di fatto la struttura attuale. Le modifiche saranno in vigore a partire dalla prossima stagione, con effetti immediati sulle modalità di qualificazione e partecipazione delle squadre nazionali.

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? Domande chiave Come cambierà la gerarchia tra le squadre della Lega 1 e Lega 2?. Quali squadre avranno accesso diretto ai tornei finali con il nuovo sistema?. Perché l'UEFA ha scelto un modello simile a quello dei club?. Quando entreranno ufficialmente in vigore queste nuove regole per le nazionali?.? In Breve Nuova Lega 1 con 36 squadre divise in tre gironi da 12.. Lega 2 accoglierà 18 o 19 squadre con gironi da 6 o 7.. Nations League passerà a tre leghe da 18 squadre ciascuna dal 202829.. Approvazione formale del Comitato Esecutivo prevista per la riunione di settembre.. L’UEFA approva il nuovo format per la Nations League e le qualificazioni a Mondiali ed Europei, con l’obiettivo di rivoluzionare il calendario internazionale dopo Euro 2028. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - UEFA rivoluziona il calcio: nuovo format per Nations League e Mondiali ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video AFC Nations League Segera Hadir! Jadwal Timnas Indonesia Bakal Super Padat Jelang Piala Asia 2027 Sullo stesso argomento Leggi anche: L’Uefa cambia tutto: nuovo format per Nations League e qualificazioni a Mondiali ed Europei. Tutte le novità La UEFA potrebbe cambiare il format per le qualificazioni agli Europei copiando la Nations LeagueUn nuovo modello di qualificazione basato sulla Nations League potrebbe farsi largo dopo Euro 2028: la UEFA vuole cambiare il percorso delle... Rivoluzione UEFA dal 2028: cambia il volto di Nations League e Qualificazioni, spunta l'ipotesi RussiaLa confederazione adotta un meccanismo a livelli con promozioni e sbarramenti. Anche i paesi organizzatori dei tornei saranno obbligati a scendere in campo per il ranking ... sportmediaset.mediaset.it La UEFA rivoluziona le qualificazioni a Europei e Mondiali: dal 2028 arriva il sistema a livelli stile ChampionsLa UEFA cambia le qualificazioni dal 2028: nuovo sistema a livelli collegato alla Nations League e format stile Champions League. tuttojuve.com