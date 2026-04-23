La UEFA potrebbe cambiare il format per le qualificazioni agli Europei copiando la Nations League

La UEFA sta valutando di modificare il sistema di qualificazione per gli Europei, prendendo spunto dal modello della Nations League. Dopo il torneo del 2028, potrebbe essere adottato un nuovo formato che cambierebbe il percorso delle squadre nazionali verso la fase finale. La proposta riguarda un possibile riassetto delle modalità di accesso, con l’obiettivo di rendere più equilibrata la qualificazione. La decisione finale non è ancora stata ufficializzata.

Un nuovo modello di qualificazione basato sulla Nations League potrebbe farsi largo dopo Euro 2028: la UEFA vuole cambiare il percorso delle nazionali verso gli Europei.🔗 Leggi su Fanpage.it

Notizie correlate

Leggi anche: Quali squadre potrebbe affrontare l’Italia nella UEFA Nations League 2026-27?

Pallamano, le convocate dell’Italia per le Qualificazioni agli Europei: 18 azzurre per la BosniaSono 18 le giocatrici scelte per le sfide del 5 marzo a Cazin (ore 20:00), e per il return match l’8 marzo al Pala Giovanni Paolo II di Pescara (ore...

Tutti gli aggiornamenti

La UEFA potrebbe cambiare il format per le qualificazioni agli Europei copiando la Nations LeagueUn nuovo modello di qualificazione basato sulla Nations League potrebbe farsi largo dopo Euro 2028: la UEFA vuole cambiare il percorso delle nazionali ... fanpage.it

UEFA Nations League 2026/27, come funzionano Lega e girone dell'Italia: regolamento, calendario e partiteTutto quello che c'è da sapere sul cammino dell'Italia nella prossima edizione della Nations League: il format, in quale Lega gioca, le partite in programma e come funziona. L'Italia si prepara per i ... calciomercato.com