L’Uefa cambia tutto | nuovo format per Nations League e qualificazioni a Mondiali ed Europei Tutte le novità

L’UEFA ha approvato un nuovo format per la Nations League, le qualificazioni agli Europei e ai Mondiali, che entrerà in vigore dopo il torneo europeo del 2028. Le modifiche riguardano le modalità di qualificazione e la struttura delle competizioni, con l’obiettivo di riorganizzare le fasi di accesso ai grandi tornei internazionali. La decisione è stata comunicata ufficialmente e sarà applicata a partire dalla prossima stagione dopo il campionato europeo in programma tra il 2024 e il 2028.

L’ Uefa rivoluziona tutto. Nations League, qualificazioni agli Europei e qualificazioni ai Mondiali. Il nuovo format è stato approvato ed entrerà in vigore dopo Euro 2028. Sia quello della Nations League che quello delle qualificazioni alle competizioni per Nazionali ricorda molto l’attuale sistema delle coppe europee per club ( Champions League, Europa League e Conference League ), ma con più gironi. Partendo dalle qualificazioni a Europei e Mondiali, ci sarà una struttura su più livelli. Ci sarà la Lega 1, composta dalle 36 squadre delle leghe di Nations League A e B, e Lega 2, composta dalle restanti 18 (o 19) squadre Nations League. Nella Lega 1 ci saranno tre gironi da 12 squadre. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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