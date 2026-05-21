Ue migliora stime disoccupazione Italia in 2026 5,7% a minimo record

Secondo le ultime stime pubblicate dall’Unione europea, il tasso di disoccupazione in Italia dovrebbe diminuire progressivamente fino a raggiungere il 5,7% nel 2026, un livello mai visto prima. Nonostante l’aumento dei prezzi dell’energia, i dati indicano un miglioramento delle prospettive occupazionali rispetto agli anni precedenti. Le previsioni mostrano che l’Italia manterrà un tasso di disoccupazione inferiore alla media dell’area euro e dell’intera Unione europea. Questi numeri vengono aggiornati periodicamente e riflettono le ultime analisi sulla situazione economica del Paese.

Roma, 21 mag. (askanews) – Nonostante l’impennata dei prezzi dell’energia, per l’Italia continuano a migliorare le previsioni sul tasso di disoccupazione, a livelli ormai ben inferiori alla media dell’area euro e della intera Unione europea. Secondo la commissione Ue, dal 6,1% dello scorso anno il tasso di disoccupazione nella Penisola dovrebbe scendere ad un minimo storico del 5,7% quest’anno, per poi restare a questo valore anche nel 2027. Lo scorso autunno la Commissione prevedeva una disoccupazione al 6,1 quest’anno in Italia e al 6% il prossimo. Nelle sue previsioni economiche primaverili, Bruxelles stima che l’inflazione media dell’area euro si attesti al 6,4% su 2026 e 2027 e al 6% per l’intera Unione europea su entrambi gli anni. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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