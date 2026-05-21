Il ministro dell’agricoltura ha dichiarato che l’Europa deve recuperare forza per poter esercitare maggiore influenza sulle decisioni mondiali. Secondo le sue parole, è fondamentale che il continente si impegni a rafforzarsi per sostenere meglio le proprie posizioni. La sua richiesta si basa sull’idea che una maggiore solidità europea possa incidere sulle scelte a livello internazionale, sottolineando l’importanza di un ruolo più deciso nel contesto globale. La dichiarazione è stata rilasciata in un momento di confronto tra le istituzioni europee.

“È importante che l’Europa riscopra la necessità di essere più forte, più in grado di sostenere le proprie imprese, riuscendo a garantirle con un progetto strategico che la rimetta al centro dell’interesse mondiale e in questo senso possa far tornare la capacità dell’Europa di influire sulle grandi scelte del pianeta, cosa che ha dimostrato evidentemente di non poter fare. Lo ha detto Francesco Lollobrigida, ministro dell’Agricoltura, parlando con i cronisti a margine di un evento Coldiretti a Brescia. Se” l’Ue “continua così, con tempi legati più a processi burocratici che alla capacità di incidere sulle grandi dinamiche mondiali, penso che sarà un problema e difficilmente avrà una prospettiva di rafforzamento come noi auspichiamo sia. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Ue, Lollobrigida: "Europa torni a essere più forte per influire sulle scelte del pianeta"

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