Meloni su difesa Ue | Per rendere l' Europa più forte non bisogna dipendere dagli Usa – Il video

Il dibattito sulla difesa europea riaccende l’attenzione sulla necessità di ridurre la dipendenza dagli Stati Uniti. Un rappresentante politico ha sottolineato come rafforzare l’Europa richieda una strategia autonoma, in linea con gli obiettivi di autonomia e sicurezza continentale. La questione è tornata al centro delle discussioni pubbliche, con interventi che evidenziano l’impegno verso una maggiore capacità di difesa indipendente da influenze esterne.

(Agenzia Vista) Roma, 09 aprile 2026 "È in questa ottica che va visto il nostro impegno incessante a Bruxelles per il sostegno alla competitività, per la semplificazione burocratica, per una transizione verde che sia realistica e non ideologica, per un’autonomia strategica bilanciata che riduca gradualmente le nostre dipendenze e per una capacità di difesa che non ci faccia dipendere dai nostri alleati americani, come invece evidentemente propongono coloro che si scagliano contro maggiori investimenti sulla sicurezza. Per rendere l’Europa più forte, più efficace, più rapida, più pragmatica, più concentrata sui problemi dei cittadini e sulle sfide reali che il mondo intorno a noi pone", così il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni durante l'informativa sull'azione del Governo alla Camera. 🔗 Leggi su Open.online

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Il Parlamento UE chiede di rendere operativa la clausola di difesa reciproca dell’UEIn un contesto di crescente incertezza sull’affidabilità della NATO, il Parlamento europeo ha chiesto il 21 gennaio maggiore chiarezza sulla clausola...

Temi più discussi: L’Italia ancora tra i cinque Paesi UE che smantellano lo Stato di diritto; Chiuso il tour nel Golfo: Meloni parla di energia e apertura di Hormuz; Calenda: Ora il riarmo, Meloni esca dall’ossessione elettorale. Sono gli Usa che stanno lasciando la Ue; La Meloni vola nel Golfo e dissente da Trump ma mezza Ue sceglie gli Usa.

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Meloni: tra difesa degli interessi nazionali e rapporti con gli Usa, posizione fermaMeloni spiega perché l'Italia non intende separarsi dagli Usa sul piano geopolitico, pur dicendo chiaramente quando non concorda; nel frattempo il governo prosegue con una missione nel Golfo per la si ... notizie.it

Meloni cita Schlein: "Siamo testardamente occidentali, ma abbiamo detto a Usa che non condividiamo guerra in Iran" La presidente del Consiglio si è rivolta anche alla segretaria del Pd Elly Schlein, parlando del rapporto con Trump e con gli Stati Uniti: "Mi ver - facebook.com facebook

Governo, l'informativa di Meloni alla Camera: "Con il referendum si è persa un'occasione storica, ma non c'è nessuna intenzione di fare un rimpasto" x.com