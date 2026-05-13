Un presidente americano è arrivato a Pechino per un vertice che potrebbe segnare un passo importante nella relazione tra i due paesi. Dopo quasi una decade, si è svolta una visita di Stato con una cerimonia ufficiale molto curata nei dettagli, con un tappeto rosso steso all’ingresso. Il leader cinese ha accolto l’ospite con una cerimonia ufficiale, in un momento che potrebbe portare a sviluppi nella disputa commerciale tra le due nazioni.

Donald Trump sbarca a Pechino e la Cina gli stende letteralmente il tappeto rosso. Nove anni dopo l’ultima visita di Stato di un presidente americano nel Paese, il leader Usa torna nella capitale cinese accolto da una cerimonia imponente, coreografata nei minimi dettagli. Ad aspettarlo all’aeroporto internazionale di Pechino c’erano il v icepresidente Han Zheng, l’ambasciatore cinese a Washington Xie Feng, il viceministro degli Esteri Ma Zhaoxu e l’inviato americano David Perdue. Ma soprattutto c’erano centinaia di giovani cinesi, bandiere rosse e a stelle e strisce sventolate all’unisono, cori di benvenuto, guardia d’onore militare e una banda ufficiale.🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Tappeto rosso per Trump in Cina: Xi apre le porte di Pechino al vertice che può chiudere la guerra commerciale (Video)

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Leggi anche: Trump in Cina: tappeto rosso per il presidente Usa all’arrivo a Pechino

Leggi anche: Trump vola da Xi: il faccia a faccia in Cina che può ridisegnare la sfida tra Usa e Pechino

Temi più discussi: Pechino accoglierà Trump senza riservargli la grandeur del 2017; Il paradosso Trump: prima la guerra dei dazi, ora cerca un’intesa bilaterale con Pechino; L'amico carioca. Narcotraffico, dazi, terre rare: Trump ritrova (per ora) l'intesa con Lula; La nuova geografia di Cannes.

#Trump arriva a #Pechino, accolto con tappeto rosso e un mazzo di fiori x.com

Trump in Cina: tappeto rosso per il presidente Usa all’arrivo a PechinoAl via la missione di Trump in Cina. C'è una cerimonia sfarzosa ad accogliere Trump a Pechino, dove si trova per incontrare il presidente cinese Xi Jinping. lapresse.it

Guerra Iran, Trump in Cina: per lui tappeto rosso e 300 bambini in divisa. Usa: F35 pattuglia acque dello stretto di HormuzLa rappresentazione pubblica da parte dell'amministrazione Trump di un esercito iraniano distrutto è in netto contrasto con quanto le agenzie di intelligence statunitensi comunicano ai politici a port ... ilmessaggero.it