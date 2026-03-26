Merz apre le porte a un accordo commerciale Cina e Ue Perché è preoccupante

Da formiche.net 26 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un rappresentante di un’azienda internazionale ha dichiarato di aver avviato molte iniziative nel settore della politica commerciale e di considerare possibili accordi a lungo termine con la Repubblica popolare cinese. La sua posizione suggerisce un’apertura a collaborazioni tra la Cina e l’Unione Europea, lasciando intendere che si stanno valutando nuove opportunità di intese commerciali. La questione coinvolge direttamente le relazioni economiche tra le due aree.

“Abbiamo messo in moto molte cose quando si tratta di politica commerciale. Posso anche immaginare ulteriori accordi, ad esempio, a lungo termine un accordo con la Repubblica popolare cinese. Ora abbiamo bisogno di partnership strategiche in tutto il mondo per rafforzare noi stessi, in particolare le nostre esportazioni”. Con queste parole, il cancelliere tedesco Friedrich Merz ha aperto a uno scenario finora considerato marginale nel dibattito europeo: la possibilità di un accordo strategico, potenzialmente di libero scambio, tra Unione europea e Cina. La dichiarazione, resa durante una sessione di Q&A al Bundestag, segna un passaggio politico significativo e potenzialmente divisivo. 🔗 Leggi su Formiche.net

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