Merz apre le porte a un accordo commerciale Cina e Ue Perché è preoccupante

Un rappresentante di un’azienda internazionale ha dichiarato di aver avviato molte iniziative nel settore della politica commerciale e di considerare possibili accordi a lungo termine con la Repubblica popolare cinese. La sua posizione suggerisce un’apertura a collaborazioni tra la Cina e l’Unione Europea, lasciando intendere che si stanno valutando nuove opportunità di intese commerciali. La questione coinvolge direttamente le relazioni economiche tra le due aree.

“Abbiamo messo in moto molte cose quando si tratta di politica commerciale. Posso anche immaginare ulteriori accordi, ad esempio, a lungo termine un accordo con la Repubblica popolare cinese. Ora abbiamo bisogno di partnership strategiche in tutto il mondo per rafforzare noi stessi, in particolare le nostre esportazioni”. Con queste parole, il cancelliere tedesco Friedrich Merz ha aperto a uno scenario finora considerato marginale nel dibattito europeo: la possibilità di un accordo strategico, potenzialmente di libero scambio, tra Unione europea e Cina. La dichiarazione, resa durante una sessione di Q&A al Bundestag, segna un passaggio politico significativo e potenzialmente divisivo. 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Merz apre le porte a un accordo commerciale Cina e Ue. Perché è preoccupante Articoli correlati Leggi anche: A Ravenna apre le porte Ikea: al centro commerciale d'ora in poi si potrà progettare casa Leggi anche: Calabria cerca medici specialisti: Occhiuto apre le porte anche a professionisti extra Ue Una selezione di notizie su Merz apre Discussioni sull' argomento Unicredit alle porte di Commerzbank. Merz: Vogliamo l'indipendenza della nostra banca, ma la risposta sta a lei; Merz ribadisce: La Germania non tornerà al nucleare; L'Iran respinge l'accordo in 15 punti di Trump: l'intervista a Shervin Haravi e a Greta Privitera. Abbiamo concluso febbraio con il Lôm a merz: facciamo quindi LUCE su cosa succederà al Flood a MARZO Mese abbastanza chill, le nostre aperture ormai insostituibili allieteranno il mese che ci apre le porte della primavera #flood #centrogiovani #mord - facebook.com facebook Dopo la chiusura del cancelliere, Bettina Orlopp, l’ad della banca tedesca che ha ricevuto un’offerta di acquisizione, apre all’istituto italiano: «Saremmo assolutamente pronti a sederci e discutere». Orcel aveva avvisato il governo Meloni della mossa. x.com