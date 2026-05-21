Ue | debito-Pil Italia continua a salire anche per colpa del superbonus

Secondo la Commissione europea, il rapporto tra debito pubblico e Pil in Italia continuerà ad aumentare nei prossimi anni. La stima indica che nel 2027 il debito raggiungerà il 139,2% del Pil. La crescita del debito viene attribuita anche all’impatto del superbonus, che ha inciso sui conti pubblici negli ultimi tempi. La previsione si inserisce in un contesto di aumento costante del rapporto debito-Pil che interessa il paese da diversi anni.

Imprese, “Investimenti sostenibili 4.0”: per le Regioni del Sud bando da 448 milioni Campi Flegrei, torna la paura: scossa di magnitudo 4.4 avvertita anche a Napoli Roma, 21 mag. (askanews) – La Commissione europea prevede che il rapporto tra debito pubblico e Pil dell’Italia continui a crescere sia quest’anno che il prossimo, toccando il 139,2% nel 2027. Q questo aumento, afferma Bruxelles nella scheda sulla Penisola inserita nelle previsioni economiche primaverili “è guidato da un aumento della crescita dei differenziali sui tassi di interesse e dagli ampi aggiustamenti sui flussi collegati agli incentivi per le ristrutturazioni (il riferimento è al superbonus per l’edilizia -ndrt) degli anni precedenti, mentre l’impatto degli avanzi primari resta limitato”. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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