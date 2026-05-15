Il debito pubblico continua a salire ed è sempre più in mano agli stranieri

Il debito pubblico ha raggiunto un nuovo massimo storico, con un incremento rispetto ai mesi precedenti. La percentuale di debito detenuta da investitori stranieri è aumentata ulteriormente, rappresentando ora una parte significativa del totale. Questi dati sono stati comunicati dalle autorità fiscali e indicano un trend di crescita costante nel livello complessivo del debito e nella presenza di capitali esteri nel suo finanziamento. Nessuna variazione significativa nelle politiche di gestione è stata annunciata in relazione a questa situazione.

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