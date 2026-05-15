Il debito pubblico continua a salire ed è sempre più in mano agli stranieri
Il debito pubblico ha raggiunto un nuovo massimo storico, con un incremento rispetto ai mesi precedenti. La percentuale di debito detenuta da investitori stranieri è aumentata ulteriormente, rappresentando ora una parte significativa del totale. Questi dati sono stati comunicati dalle autorità fiscali e indicano un trend di crescita costante nel livello complessivo del debito e nella presenza di capitali esteri nel suo finanziamento. Nessuna variazione significativa nelle politiche di gestione è stata annunciata in relazione a questa situazione.
Il debito pubblico continua a salire, toccando un nuovo record. E continua a salire anche la quota di quel debito che è in mano a investitori stranieri. I dati pubblicati dalla Banca d’Italia smentiscono le intenzioni del governo e della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, che da tempo ribadisce l’obiettivo di affidare una quota maggiore di debito in mano agli italiani, anche per ridurre la dipendenza dai mercati esteri. Il tentativo, portato avanti anche dalle emissioni di Btp Valore da parte del ministero dell’Economia, evidentemente non è bastato. Neanche i titoli di Stato destinati ai piccoli investitori italiani sono riusciti a riportare una quota di debito maggiore in mano alle famiglie. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it
AI DramaThey Called Him Useless. Then He Shattered the Arena.
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