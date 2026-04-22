Deficit Pil dell' Italia al 3,1% nel 2025 debito in crescita al 137,1%
Secondo le stime di Eurostat, il rapporto tra deficit e Pil dell’Italia dovrebbe scendere al 3,1% nel 2025, rispetto al 3,4% previsto per il 2024. Nel frattempo, il debito pubblico del Paese continuerà ad aumentare, raggiungendo il 137,1% del Pil. Questi numeri sembrano indicare che l’Italia non rischia di uscire dalla procedura per disavanzo eccessivo, che sarà valutata dalla Commissione Europea all’inizio di giugno.
Eurostat stima il rapporto deficitPil dell’Italia al 3,1% per il 2025, dal 3,4% del 2024. Con questo valore sembra escludersi una uscita del Paese dalla procedura europea per disavanzo eccessivo, all’esame dalla Commissione Ue a inizio giugno nell’ambito del Semestre europeo. Il deficit pubblico nell’area euro scende al 2,9% del Pil nel 2025 dal 3% del 2024, mentre nell’Unione europea resta stabile al 3,1%. È quanto emerge dai dati diffusi da Eurostat. In controtendenza il debito: nell’Eurozona sale all’87,8% del Pil a fine 2025 dall’87% dell’anno precedente, mentre nell’Ue cresce all’81,7% dall’80,7%. Nel 2025 quasi tutti gli Stati membri registrano un deficit, con l’eccezione dei surplus registrati a Cipro (+3,4%), Danimarca (+2,9%), Irlanda (+1,8%), Grecia (+1,7%) e Portogallo (+0,7%).🔗 Leggi su Feedpress.me
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HANNO FALLITO. ORA BISOGNA RIALZARSI Da italiano la notizia di poco fa mi preoccupa molto e mi spinge a trovare soluzioni. Il governo tutto tagli e austerità di Giorgia Meloni ha fallito e non ha centrato nemmeno l’obiettivo del 3% deficit/Pil su cui avevan x.com