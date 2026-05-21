Udito nuovi controlli gratuiti nelle Pubbliche Assistenze del pisano

Nel mese di maggio, nelle Pubbliche Assistenze del territorio pisano si svolgeranno nuovamente controlli gratuiti per la prevenzione uditiva. Gli appuntamenti sono aperti a cittadini e cittadine interessati a verificare lo stato del proprio udito o a controllare eventuali primi segnali di difficoltà. I servizi di screening sono organizzati per offrire un'opportunità di diagnosi precoce e sono accessibili senza costi. Le date e le modalità di partecipazione saranno comunicate prossimamente.

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Tornano anche nel mese di maggio gli appuntamenti dedicati alla prevenzione uditiva nelle Pubbliche Assistenze del territorio pisano, con una nuova serie di screening gratuiti rivolti a cittadini e cittadine che desiderano controllare il proprio udito o che avvertono i primi segnali di difficoltà. 🔗 Leggi su Pisatoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video The Truck Driver Who Sold 1 Billion Records (The Secret Life of Elvis Presley) Sullo stesso argomento Udito, visite gratuite nelle Pubbliche Assistenze del territorio pisanoDopo il Mese dell’Udito e a seguito delle giornate di sensibilizzazione del 1° e del 7 aprile dedicate alla salute e alla prevenzione, nelle... Udito sotto controllo anche ad aprile: screening gratuiti nelle Pubbliche AssistenzePisa, 11 aprile 2026 – Dopo il Mese dell’Udito e a seguito delle giornate di sensibilizzazione del 1° e del 7 aprile dedicate alla salute e alla... Udito, nuovi controlli gratuiti nelle Pubbliche Assistenze del pisanoTornano anche nel mese di maggio gli appuntamenti dedicati alla prevenzione uditiva nelle Pubbliche Assistenze del territorio pisano, con una nuova serie di screening gratuiti rivolti a cittadini e ci ... pisatoday.it Udito sotto controllo anche ad aprile: screening gratuiti nelle Pubbliche AssistenzePisa, 11 aprile 2026 – Dopo il Mese dell’Udito e a seguito delle giornate di sensibilizzazione del 1° e del 7 aprile dedicate alla salute e alla prevenzione, nelle Pubbliche Assistenze del territorio ... lanazione.it