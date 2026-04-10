Udito visite gratuite nelle Pubbliche Assistenze del territorio pisano

Da pisatoday.it 10 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nelle Pubbliche Assistenze del territorio pisano sono in corso nuove visite gratuite dedicate alla verifica dello stato uditivo. Questa iniziativa segue il Mese dell’Udito e le giornate di sensibilizzazione tenutesi ad aprile, specificamente il primo e il settimo giorno, che hanno promosso la prevenzione e la salute in questo ambito. Le sessioni di screening sono rivolte a chi segnala problemi uditivi e si inseriscono in un programma di attenzione continua sul tema.

Dopo il Mese dell’Udito e a seguito delle giornate di sensibilizzazione del 1° e del 7 aprile dedicate alla salute e alla prevenzione, nelle Pubbliche Assistenze del territorio pisano prosegue l’attenzione verso il benessere uditivo con una nuova serie di screening gratuiti rivolti a chi avverte. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

Marzo è il Mese dell'Udito: visite gratuite nelle Pubbliche Assistenze e nelle farmacie di Pisa e San GiulianoUna visita gratuita vicino casa per identificare il calo dell'udito e prevenire le condizioni patologiche ad esso correlate come ipoacusia e sordità.

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