Udito visite gratuite nelle Pubbliche Assistenze del territorio pisano

Nelle Pubbliche Assistenze del territorio pisano sono in corso nuove visite gratuite dedicate alla verifica dello stato uditivo. Questa iniziativa segue il Mese dell’Udito e le giornate di sensibilizzazione tenutesi ad aprile, specificamente il primo e il settimo giorno, che hanno promosso la prevenzione e la salute in questo ambito. Le sessioni di screening sono rivolte a chi segnala problemi uditivi e si inseriscono in un programma di attenzione continua sul tema.

Dopo il Mese dell’Udito e a seguito delle giornate di sensibilizzazione del 1° e del 7 aprile dedicate alla salute e alla prevenzione, nelle Pubbliche Assistenze del territorio pisano prosegue l’attenzione verso il benessere uditivo con una nuova serie di screening gratuiti rivolti a chi avverte. 🔗 Leggi su Pisatoday.it Marzo è il Mese dell'Udito: visite gratuite nelle Pubbliche Assistenze e nelle farmacie di Pisa e San GiulianoUna visita gratuita vicino casa per identificare il calo dell'udito e prevenire le condizioni patologiche ad esso correlate come ipoacusia e sordità.