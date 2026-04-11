Ad aprile proseguono gli screening gratuiti dell’udito organizzati nelle Pubbliche Assistenze. Questa iniziativa, iniziata durante il Mese dell’Udito, mira a offrire controlli gratuiti e a sensibilizzare la popolazione sulla salute dell’orecchio. Le giornate di screening sono state programmate in diverse sedi, coinvolgendo volontari e professionisti del settore sanitario. L’obiettivo è facilitare l’accesso alle verifiche uditive per tutte le fasce di età.

Pisa, 11 aprile 2026 – Dopo il Mese dell’Udito e a seguito delle giornate di sensibilizzazione del 1° e del 7 aprile dedicate alla salute e alla prevenzione, nelle Pubbliche Assistenze del territorio pisano prosegue l’attenzione verso il benessere uditivo con una nuova serie di screening gratuiti rivolti a chi avverte i primi segnali di un possibile calo dell’udito. Chiedere spesso di ripetere, fare fatica a seguire una conversazione in ambienti rumorosi, percepire meno nitidamente alcune parole oppure aumentare il volume della televisione sono segnali che vengono frequentemente attribuiti all’età o alla stanchezza, ma che meritano invece attenzione.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Udito sotto controllo anche ad aprile: screening gratuiti nelle Pubbliche Assistenze

Udito, visite gratuite nelle Pubbliche Assistenze del territorio pisanoDopo il Mese dell’Udito e a seguito delle giornate di sensibilizzazione del 1° e del 7 aprile dedicate alla salute e alla prevenzione, nelle...

Marzo è il Mese dell'Udito: visite gratuite nelle Pubbliche Assistenze e nelle farmacie di Pisa e San GiulianoUna visita gratuita vicino casa per identificare il calo dell'udito e prevenire le condizioni patologiche ad esso correlate come ipoacusia e sordità.