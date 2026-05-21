Udine travestiti da acquirenti | scoperti 4 tedeschi in un hotel

Quattro cittadini tedeschi sono stati sorpresi in un hotel di Udine mentre si travestivano da acquirenti. Secondo le autorità, avevano attirato i venditori offrendo prezzi molto più bassi rispetto al valore di mercato. Durante le indagini, è stato accertato che i tedeschi avevano predisposto un piano per coinvolgere i venditori e ottenere prodotti a prezzi convenienti. Nessun dettaglio è stato fornito riguardo alle modalità specifiche del loro stratagemma o alle eventuali conseguenze.

?? Punti chiave Come hanno attirato i venditori con prezzi fuori mercato? Quale piano hanno usato i quattro tedeschi in hotel? Perché le autorità hanno sequestrato tutta la merce rinvenuta? Cosa rischiano ora i giovani denunciati alla Procura??? In Breve Quattro tedeschi di età tra 19 e 31 anni denunciati alla Procura di Udine. Annunci sui giornali locali promettevano prezzi superiori ai valori di mercato del 20 maggio. Sequestrati oro, gioielli e merce per violazione norme commercio preziosi e r . 🔗 Leggi su Ameve.eu

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