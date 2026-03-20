travestiti da opposizione militante

Una rivista di Magistratura democratica ha scritto un articolo in cui sostiene che sia lecito violare una legge dello Stato. Nello stesso testo, sono stati difesi alcuni medici indagati da una giudice che non appartiene a Magistratura democratica. La vicenda ha attirato l’attenzione su questa posizione pubblicata e sulle persone coinvolte nelle indagini.

Come se fosse niente: la rivista di Magistratura democratica ha teorizzato la violazione di una legge dello Stato e ha discolpato dei medici che sono stati indagati da una giudice che non è di Magistratura democratica. Questo a due giorni da un referendum sulla Giustizia che si occupa anche di politicizzazione delle toghe e annesse correnti corporative. Facciamo un riassuntino: nella rossa Ravenna otto medici sono indagati perché avrebbero certificato falsamente che vari immigrati non erano idonei per i Cpr (Centri per il rimpatrio) e la giudice in questione ha pure disposto delle interdizioni dalla professione per tre di questi medici e un... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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