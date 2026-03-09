Economia globale e conflitti | incontro con Ettore Gotti Tedeschi al Park Hotel

Sabato 21 marzo 2026 alle 16,30 al Park Hotel si terrà un incontro pubblico organizzato dall’Associazione Oltreitaca, con l’adesione di Nel Nuovo Mondo e Spazio Tesla. L’evento, intitolato

C'è posta per te: il gigante è ferito, ma non abbattuto. La sua "crisi" può essere letta (anche) come una buona notizia Su iniziativa dell’Associazione socio-culturale Oltreitaca ( [email protected]) e adesione dell’Associazione Nel Nuovo Mondo e Spazio Tesla, sabato 21 marzo 2026 alle ore 16,30, al Park Hotel (strada Valnure 7) si terrà l’incontro pubblico - dibattito "Situazione e prospettive economiche dell’Italia ed Europa nel mondo globale". - Teheran sotto attacco da parte di Stati Uniti e Israele, l’Iran prende di mira Israele e paesi del Golfo: danni a Tel Aviv e in Arabia Saudita dopo un attacco con drone alla raffineria di... 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

Articoli correlati

"L’eredità di Benedetto XVI", a Podenzano nuovo incontro culturale con Ettore Gotti TedeschiProsegue e si consolida il ciclo di Incontri con Ettore Gotti Tedeschi, che sta diventando nel tempo uno degli appuntamenti più riconoscibili e...

Conflitti bellici e ordine globale, esperti a confrontoNel corso della seduta, presieduta da Gianni Cerchia, i partecipanti hanno confermato il programma dell’evento fissato per il prossimo 30 gennaio,...