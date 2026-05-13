Ubriachi e molesti | scattano due Daspo urbani a Capaccio i controlli

Negli ultimi giorni, due cittadini marocchini sono stati coinvolti in controlli nel comune di Capaccio, dove sono stati applicati due provvedimenti di Daspo Urbano. I controlli si sono concentrati su comportamenti considerati molesti e in stato di ebbrezza, portando all’emissione delle ordinanze di allontanamento temporaneo. Nessun altro dettaglio sui soggetti coinvolti o sulle circostanze specifiche dei provvedimenti.

Capaccio al setaccio: sono finiti nei guai, negli ultimi giorni, due cittadini marocchini, per i quali è scattato il Daspo Urbano. In particolare, il 9 maggio la Polizia Municipale ha fermato un 47enne, con precedenti, in stato di evidente alterazione che aveva iniziato ad autolesionarsi con dei.🔗 Leggi su Salernotoday.it

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