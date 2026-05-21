Udine blitz in hotel | 4 tedeschi scoperti a comprare oro abusivamente
Nella città di Udine, le forze dell’ordine hanno effettuato un blitz in un hotel che ha portato al sequestro di diversi oggetti preziosi. Durante l’operazione, sono stati trovati e fermati quattro cittadini tedeschi coinvolti in un’attività di compravendita di oro senza autorizzazioni. Le autorità hanno anche sequestrato numerosi oggetti di valore, tra cui gioielli e lingotti, che sarebbero stati acquistati attraverso annunci online. L’indagine si concentra sulle modalità attraverso cui i sospetti attiravano clienti senza rispettare le normative vigenti.
? Domande chiave Come facevano a attirare così tanta gente con semplici annunci?. Quali oggetti preziosi sono stati sequestrati durante il blitz in hotel?. Perché i tedeschi hanno scelto proprio una sala d'albergo per operare?. Cosa rischiano ora i quattro giovani indagati dalla Procura di Udine?.? In Breve Quattro tedeschi tra 19 e 31 anni indagati dalla Procura di Udine.. Annunci sui giornali locali promettevano prezzi superiori per oro e antiquariato.. Sequestrati gioielli, oro, pellicce, orologi e argenteria in un hotel di Udine.. Violazione del Decreto Legislativo 922017 e dell'articolo 127 del T.U.L.P.S.. I Carabinieri della Stazione... 🔗 Leggi su Ameve.eu
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