Nella città di Udine, le forze dell’ordine hanno effettuato un blitz in un hotel che ha portato al sequestro di diversi oggetti preziosi. Durante l’operazione, sono stati trovati e fermati quattro cittadini tedeschi coinvolti in un’attività di compravendita di oro senza autorizzazioni. Le autorità hanno anche sequestrato numerosi oggetti di valore, tra cui gioielli e lingotti, che sarebbero stati acquistati attraverso annunci online. L’indagine si concentra sulle modalità attraverso cui i sospetti attiravano clienti senza rispettare le normative vigenti.

? Domande chiave Come facevano a attirare così tanta gente con semplici annunci?. Quali oggetti preziosi sono stati sequestrati durante il blitz in hotel?. Perché i tedeschi hanno scelto proprio una sala d'albergo per operare?. Cosa rischiano ora i quattro giovani indagati dalla Procura di Udine?.? In Breve Quattro tedeschi tra 19 e 31 anni indagati dalla Procura di Udine.. Annunci sui giornali locali promettevano prezzi superiori per oro e antiquariato.. Sequestrati gioielli, oro, pellicce, orologi e argenteria in un hotel di Udine.. Violazione del Decreto Legislativo 922017 e dell'articolo 127 del T.U.L.P.S.. I Carabinieri della Stazione... 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Udine, blitz in hotel: 4 tedeschi scoperti a comprare oro abusivamente

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