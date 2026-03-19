Durante un intervento della Guardia di Finanza lungo il litorale salernitano, due pescatori di frodo sono stati trovati con circa 2.500 ricci di mare pronti per il mercato nero. L’operazione ha portato al sequestro del carico illegale e alla fine di un maxi affare di pesca clandestina. I pescatori sono stati fermati mentre operavano nello specchio acqueo antistante la Marina di Arechi.

L’intervento è stato condotto dal Reparto Operativo Aeronavale di Napoli nell’ambito del servizio di pubblica utilità “117”, a seguito di una segnalazione giunta dalla Sala Operativa del Comando Provinciale di Salerno. Immediato il dispiegamento di una motovedetta della Sezione Operativa Navale, supportata a terra da una pattuglia del Gruppo di Salerno. I due responsabili, uno dei quali proveniente dalla Puglia e già noto per precedenti specifici, sono stati trovati in possesso di circa 2500 esemplari di ricci di mare della specie “paracentrotus lividus”, oltre ad altri prodotti ittici. Un quantitativo che, se immesso illegalmente sul mercato, avrebbe potuto fruttare fino a 5mila euro. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Blitz sul mare, scoperti “pescatori d’oro”: 2500 ricci sequestrati e maxi affare sfumato

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