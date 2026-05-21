Udine Ater presenta i 39 alloggi di via Eritrea | certificazione CasaClima classe A

A Udine, l’Ater ha presentato 39 alloggi situati in via Eritrea, caratterizzati da una certificazione CasaClima di classe A. Durante i lavori di costruzione, è stata creata una scacchiera all’aperto, realizzata sulla piattaforma di una gru del cantiere, utilizzando legno recuperato dalle recinzioni. Inoltre, è stato preservato e ripiantato un roseto antico che si trovava nel sito durante l’intervento di costruzione.

Una scacchiera all'aperto ricavata dalla piattaforma della gru del cantiere, con i pezzi costruiti recuperando il legno delle recinzioni, e un roseto antico preservato e ripiantumato durante i lavori. Sono alcuni dei segni distintivi dell'intervento di rigenerazione urbana realizzato da Ater. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

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