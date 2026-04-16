Durante un’audizione parlamentare, il commissario straordinario dell’Ater di Roma ha illustrato una situazione complessa riguardo alla gestione degli alloggi popolari. Secondo quanto riferito, ci sarebbero circa 7.500 richieste di sanatoria che attualmente bloccano l’assegnazione di alcuni alloggi. La questione riguarda le occupazioni abusive e le procedure di regolarizzazione, senza ulteriori dettagli sui soggetti coinvolti o sulle azioni intraprese.

Il commissario straordinario dell’Ater di Roma, l’architetto Orazio Campo, ha presentato un quadro complesso sulla gestione degli alloggi popolari durante un’audizione parlamentare, sollevando interrogativi sulla gestione delle occupazioni e sulle procedure di regolarizzazione. I dati rivelano che il 17% delle 45mila abitazioni pubbliche è attualmente occupato senza titolo, con una pressione burocratica rappresentata da 7.500 richieste di sanatoria accumulate sulle scrivanie dell’ente. L’incrocio tra occupazioni e istanze di regolarizzazione. Le statistiche esposte dall’amministratore dell’azienda regionale delineano una realtà dove il numero di chi occupa gli immobili senza alcun diritto è quasi identico al volume delle pratiche per la sanatoria.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Ater Roma: 7.500 richieste di sanatoria bloccano gli alloggi

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