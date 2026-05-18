Festival della sostenibilità | il caso del complesso residenziale Ater di via Eritrea
Giovedì 21 maggio si terrà a Udine un evento dedicato alla sostenibilità, intitolato “Rigenerare case, restituire comunità”. L’iniziativa si svolgerà nel complesso residenziale Ater di via Eritrea 3, coinvolgendo cittadini e rappresentanti delle istituzioni. L’obiettivo è discutere di progetti di riqualificazione degli edifici e di come queste azioni possano influire sulla comunità locale. La giornata si inserisce nel contesto di un festival più ampio dedicato alla sostenibilità ambientale e sociale.
Nel complesso Ater di via Eritrea 3, giovedì 21 maggio si terrà a Udine l’iniziativa “Rigenerare case, restituire comunità. Via Eritrea tra sostenibilità e memoria condivisa”, promossa da Ater Udine nell’ambito del Festival nazionale della Sostenibilità, in collaborazione con Comune di Udine, Ape. 🔗 Leggi su Udinetoday.it
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