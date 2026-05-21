Il presidente ucraino ha comunicato di aver colpito un sito di servizi russi vicino a Kherson, con un bilancio che include centinaia di morti e feriti. Nel frattempo, il cancelliere tedesco ha scritto ai leader dell’Unione Europea suggerendo di integrare l’Ucraina nell’Unione. La situazione sul campo si sviluppa mentre si susseguono le dichiarazioni ufficiali e le proposte politiche riguardanti il coinvolgimento dell’Ucraina in ambito europeo.

Il conflitto in Ucraina. Zelensky annuncia di aver colpito un sito russo nei pressi di Kherson. Intanto, in una lettera indirizzata ai leader dell’Ue, il cancelliere tedesco Merz propone di associare l’Ucraina all’Unione Europea. Servizio di Amelia Cartia TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

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Ucraina, Zelensky: Colpito sito servizi russi, centinaia tra morti e feriti

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