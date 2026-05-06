Ucraina raid russo in pieno cessate il fuoco | colpito sito industriale a Zaporizhzhia

Da iltempo.it 6 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L'Ucraina ha segnalato un attacco aereo russo nella regione di Zaporizhzhia, avvenuto mercoledì 6 maggio. L'attacco è stato condotto durante un periodo di cessate il fuoco e ha coinvolto un sito industriale. La notizia è stata diffusa dall'ente di informazione locale. Nessuna informazione immediata sulla presenza di vittime o danni specifici.

(Adnkronos) - L'Ucraina ha denunciato un raid aereo russo questa mattina, mercoledì 6 maggio, nella regione meridionale di Zaporizhzhia. L'attacco si è verificato poche ore dopo che, a mezzanotte, era entrato in vigore il cessate il fuoco unilaterale proclamato da Kiev. "Il nemico ha attaccato un impianto industriale. Non ci sono stati feriti", ha dichiarato Ivan Fedorov, capo dell'amministrazione militare regionale di Zaporizhzhia.🔗 Leggi su Iltempo.it

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© Iltempo.it - Ucraina, raid russo in pieno cessate il fuoco: colpito sito industriale a Zaporizhzhia

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