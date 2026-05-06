Ucraina raid russo in pieno cessate il fuoco | colpito sito industriale a Zaporizhzhia

L'Ucraina ha segnalato un attacco aereo russo nella regione di Zaporizhzhia, avvenuto mercoledì 6 maggio. L'attacco è stato condotto durante un periodo di cessate il fuoco e ha coinvolto un sito industriale. La notizia è stata diffusa dall'ente di informazione locale. Nessuna informazione immediata sulla presenza di vittime o danni specifici.

(Adnkronos) - L'Ucraina ha denunciato un raid aereo russo questa mattina, mercoledì 6 maggio, nella regione meridionale di Zaporizhzhia. L'attacco si è verificato poche ore dopo che, a mezzanotte, era entrato in vigore il cessate il fuoco unilaterale proclamato da Kiev. "Il nemico ha attaccato un impianto industriale. Non ci sono stati feriti", ha dichiarato Ivan Fedorov, capo dell'amministrazione militare regionale di Zaporizhzhia.🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Ucraina, raid russo in pieno cessate il fuoco: colpito sito industriale a Zaporizhzhia Notizie correlate Leggi anche: Raid russo su Zaporizhzhia: una vittima Ucraina, attacco russo a Zaporizhzhia: cinque feriti, tra loro un bambinoCinque persone, tra cui un bambino, sono rimaste ferite dopo un attacco russo sulla città di Zaporizhzhia durante la notte, hanno riferito le... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Allarme Usa: ritardi nelle consegne armi causa conflitto in Iran. Raid russi su Sumy e Zaporizhzhia; Sangue prima della tregua, 'oltre 20 morti nei raid russi sull'Ucraina'; Ucraina, Mosca propone una tregua il 9 maggio; Ucraina, nuovi attacchi della Russia a Kherson e a Odessa: ultime news oggi 3 maggio. Ucraina, raid russo in pieno cessate il fuoco: colpito sito industriale a ZaporizhzhiaL' Ucraina ha denunciato un raid aereo russo questa mattina, mercoledì 6 maggio, nella regione meridionale di Zaporizhzhia. L'attacco si è verificato poche ore dopo che, a mezzanotte, era entrato in ... adnkronos.com Guerra Sangue prima della tregua, oltre 20 morti nei raid russi in UcrainaIn attesa di vedere se funzioneranno le tregue separate annunciate dalla Russia e dall'Ucraina (quattro giorni in totale, dal 6 al 9 maggio), le due parti hanno intensificato nelle ultime ore i tiri i ... bluewin.ch Solo quattro anni fa, quando la Russia ha invaso su vasta scala l'Ucraina, la mobilitazione e le emozioni collettive della popolazione sono state fortissime Oggi, invece, assistiamo a un genocidio che prosegue a Gaza, a un'operazione militare israeliana nel su - facebook.com facebook L'Ucraina ha lanciato un attacco a lungo raggio contro un sito militare russo a oltre mille chilometri dal confine, pochi giorni prima della parata del Giorno della Vittoria di Mosca #EuropeNews x.com