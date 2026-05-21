Le forze ucraine hanno attaccato e colpito il quartier generale dei servizi segreti russi nella regione di Kherson, controllata da Mosca. La sede dell’agenzia di intelligence e sicurezza interna russa, nota come Fsb, è stata bersaglio di un’operazione delle forze speciali ucraine. L’attacco si è verificato nella parte della regione di Kherson sotto il controllo delle autorità russe. La notizia è stata comunicata dal presidente ucraino.

Le forze speciali ucraine hanno c olpito il quartier generale dell’Fsb, l’agenzia di intelligence e sicurezza interna della Federazione Russa, nella parte della regione ucraina di Kherson attualmente sotto il controllo di Mosca. Inoltre è stato distrutto un sistema di difesa aerea Pantsir-S1. A renderlo noto con un post su X il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, postando un video dell’accaduto. “Grazie a questa singola operazione, le perdite russe ammontano a circa un centinaio tra morti e feriti “, ha detto il leader di Kiev sui social. “I russi devono sentire la necessità di porre fine a questa guerra. Le ‘sanzioni’ a medio e lungo termine imposte dall’Ucraina continueranno a funzionare”, ha aggiunto facendo riferimento ai recenti attacchi delle forze armate ucraine. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Ucraina, Zelensky: “Colpita la sede dei servizi segreti russi nel Kherson”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Scandalo corruzione in Ucraina: Zelensky annuncia le dimissioni del suo uomo più vicino

Sullo stesso argomento

L’Ucraina colpisce una sede dei servizi segreti russi. Zelensky: «Centro tra morti e feriti» – Il videoLe forze speciali ucraine hanno colpito una sede dell’Fsb, servizi segreti russi, nel villaggio di Genicheska Hirka, nell’oblast occupato di Cherson.

Leggi anche: Il video dell’attacco ucraino nel Kherson, Zelensky: “Colpita l’intelligence russa, un centinaio fra morti e feriti”

LEGGENDARIO !! Il filo #Zelensky #SimonePierini su @ilmessaggeroit, incolpa i russi per il drone di #Kiev abbattuto in #Estonia: Spinto dalla guerra elettronica russa Peccato che l’Estonia sia proprio il corridoio preferenziale dei droni dell’ #Ucraina verso il t x.com

Guerra Ucraina, attacco di Kiev all'agenzia Fsb russa a Kherson. Zelensky: Centinaia tra morti e feritiLe forze speciali ucraine hanno colpito il quartier generale dell'Fsb russo nel villaggio di Genicheska Hirka, nell'oblast di Kherson, provocando circa un centinaio fra vittime e feriti. Lo scrive s ... ilgazzettino.it

Il video dell’attacco ucraino nel Kherson, Zelensky: Colpita l’intelligence russa, un centinaio fra morti e feritiIl leader di Kiev rilancia le immagini girate dai droni: Mosca deve sentire la necessità di chiudere la guerra ... quotidiano.net

Zelenskyy attacca il ‘completo cinismo’ della Russia mentre gli attacchi uccidono 5 persone in Ucraina prima che una breve tregua abbia effetto reddit