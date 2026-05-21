Ucraina Zelensky | Colpito sito dei servizi segreti russi a Kherson Oltre cento morti e feriti
Le forze ucraine hanno attaccato un sito dei servizi segreti russi nel villaggio di Genicheska Hirka, nella regione di Kherson. L'operazione ha causato circa un centinaio di vittime tra morti e feriti. La notizia è stata comunicata dal presidente del paese, che ha confermato l'attacco contro il quartier generale dell'Fsb. L'evento si inserisce in un quadro di operazioni militari nella zona, senza ulteriori dettagli sulla natura dell'obiettivo o sulle circostanze dell'attacco.
KIEV – Le forze speciali ucraine hanno colpito il quartier generale dell’Fsb russo nel villaggio di Genicheska Hirka, nell’oblast di Kherson, provocando circa un centinaio fra vittime e feriti”. Lo scrive su X il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, allegando al suo messaggio il video che mostra il momento in cui i droni di Kiev colpiscono simultaneamente degli edifici in un villaggio. “I russi devono sentire la necessità di porre fine a questa guerra”, ha concluso il leader ucraino. E’ stato colpito il quartier generale dell’Fsb, l’agenzia di intelligence e sicurezza interna della Federazione Russa, nella parte della regione ucraina di Kherson attualmente sotto il controllo di Mosca. 🔗 Leggi su Firenzepost.it
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