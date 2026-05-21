Ucraina Zelensky | Colpito sito dei servizi segreti russi a Kherson Oltre cento morti e feriti

Le forze ucraine hanno attaccato un sito dei servizi segreti russi nel villaggio di Genicheska Hirka, nella regione di Kherson. L'operazione ha causato circa un centinaio di vittime tra morti e feriti. La notizia è stata comunicata dal presidente del paese, che ha confermato l'attacco contro il quartier generale dell'Fsb. L'evento si inserisce in un quadro di operazioni militari nella zona, senza ulteriori dettagli sulla natura dell'obiettivo o sulle circostanze dell'attacco.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui