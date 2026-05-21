Ucraina Zelensky Colpita la sede dei servizi russi a Kherson

Nella giornata di oggi, è stato riferito che una struttura appartenente al Servizio Federale di Sicurezza (Fsb) russa è stata colpita nella città di Kherson, in Ucraina. La notizia è stata annunciata dal governo ucraino, senza ulteriori dettagli sui danni o sulle circostanze dell’attacco. Non sono stati forniti commenti ufficiali da parte delle autorità russe riguardo all’evento. La situazione a Kherson rimane tesa, con frequenti segnalazioni di azioni militari e operazioni di sicurezza.

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