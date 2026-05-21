Ucraina Zelensky | Ci prepariamo ad attacchi russi da asse Bielorussia–regione di Bryansk
Il presidente ucraino ha dichiarato che le forze russe stanno considerando possibili attacchi contro il suo paese, concentrandosi sulle aree settentrionali e sull’asse tra Chernihiv e Kiev. Ha aggiunto che le autorità si stanno preparando a rispondere a eventuali azioni militari provenienti dalla Bielorussia, che potrebbero colpire le regioni vicine. La comunicazione arriva mentre si intensificano le tensioni tra le parti, con segnali di un possibile incremento delle attività aggressive lungo il confine settentrionale dell’Ucraina.
“I russi stanno valutando scenari per ulteriori attacchi contro l’Ucraina, prendendo di mira le nostre regioni settentrionali e l’asse Chernihiv–Kiev“. Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in un videomessaggio. “Naturalmente, stiamo già lavorando per rafforzare le nostre difese in quest’area”, ha continuato Zelensky che ha aggiunto: “Stiamo anche adottando misure preventive sia nei confronti della Bielorussia che di determinate zone della Russia da cui ha origine la minaccia”. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong... 🔗 Leggi su Lapresse.it
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