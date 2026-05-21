Ucraina Zelensky | Ci prepariamo ad attacchi russi da asse Bielorussia–regione di Bryansk

Il presidente ucraino ha dichiarato che le forze russe stanno considerando possibili attacchi contro il suo paese, concentrandosi sulle aree settentrionali e sull’asse tra Chernihiv e Kiev. Ha aggiunto che le autorità si stanno preparando a rispondere a eventuali azioni militari provenienti dalla Bielorussia, che potrebbero colpire le regioni vicine. La comunicazione arriva mentre si intensificano le tensioni tra le parti, con segnali di un possibile incremento delle attività aggressive lungo il confine settentrionale dell’Ucraina.

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