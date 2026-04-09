Ucraina nuovi attacchi russi a est Zelensky | pronto a vedere Putin
Nella regione orientale dell’Ucraina si sono registrati nuovi attacchi da parte delle forze russe, causando vittime tra i civili e danneggiamenti alle infrastrutture. Il presidente del paese ha dichiarato di essere disponibile a un incontro con il leader russo, ma ha ribadito che il controllo del Donbass rimane una priorità. La situazione sul campo resta tesa e in evoluzione.
La guerra in Ucraina. Ancora vittime di attacchi russi, mentre il presidente Zelensky si dice pronto a incontrare Putin, ma ribadisce: non possiamo lasciare il Donbass. Servizio di Giorgia Bresciani TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it
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Ucraina, nuovi attacchi russi a est. Zelensky: pronto a vedere Putin
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