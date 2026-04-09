Ucraina nuovi attacchi russi a est Zelensky | pronto a vedere Putin

Nella regione orientale dell’Ucraina si sono registrati nuovi attacchi da parte delle forze russe, causando vittime tra i civili e danneggiamenti alle infrastrutture. Il presidente del paese ha dichiarato di essere disponibile a un incontro con il leader russo, ma ha ribadito che il controllo del Donbass rimane una priorità. La situazione sul campo resta tesa e in evoluzione.