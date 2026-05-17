Ucraina Zelensky 52 vittime a causa degli attacchi russi

Questa settimana, le forze russe hanno utilizzato oltre 3.170 droni d'attacco contro varie aree dell'Ucraina. Le autorità locali hanno confermato che sono state registrate 52 vittime in diverse regioni del paese, a causa di questi attacchi. Le forze di difesa ucraine hanno riferito di aver intercettato una grande parte dei droni, ma alcuni sono riusciti a colpire obiettivi civili e infrastrutture. La situazione rimane tesa nel territorio, con continui tentativi di attacco da parte russa.

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KIEV (UCRAINA) (ITALPRESS) – “Questa settimana, i russi hanno lanciato più di 3.170 droni d'attacco, oltre 1.300 bombe aeree guidate e 74 missili di vario tipo, la maggior parte dei quali balistici, contro l'Ucraina. Ci sono stati numerosi colpi su edifici residenziali e altre infrastrutture civili. Purtroppo, 52 persone sono state uccise a causa degli attacchi di questa settimana. Le mie condoglianze alle loro famiglie e ai loro cari. Altre 346 persone sono state colpite e ferite, tra cui 22 bambini”. Lo ha detto su X il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. “Il nostro popolo ha bisogno di maggiore protezione, e tutto ciò che sostiene la difesa aerea dell'Ucraina aiuta in definitiva a salvare vite. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Ucraina, Zelensky “52 vittime a causa degli attacchi russi” ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Ucraina, Zelensky non va a Davos. Il paese al buio e al freddo Sullo stesso argomento Leggi anche: Ucraina, nuovi attacchi russi a est. Zelensky: pronto a vedere Putin Zelensky denuncia nuovi attacchi russi: oltre 1.500 droni lanciati contro l’UcrainaABBONATI A DAYITALIANEWS Kiev sotto attacco, colpito un palazzo residenziale Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha denunciato una nuova e...