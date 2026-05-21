Ucraina nell’Ue la Germania accelera | Merz propone lo status di membro associato

La Germania ha annunciato di voler accelerare il processo di integrazione dell’Ucraina nell’Unione europea. Un rappresentante ufficiale ha comunicato che il governo tedesco propone di assegnare allo Stato ucraino lo status di “membro associato”. Questa proposta arriva in un momento in cui le discussioni sulla futura adesione dell’Ucraina all’UE sono in corso, e segue altre iniziative di Berlino per sostenere il percorso di integrazione del paese. La proposta sarà valutata dalle istituzioni europee nei prossimi mesi.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

(Adnkronos) – La Germania accelera sull’ingresso dell’Ucraina nell’Unione europea. Il cancelliere tedesco Friedrich Merz ha proposto di concedere a Kiev lo status di “membro associato” dell’Ue, come passaggio preliminare all’adesione completa, destinata però a richiedere tempi lunghi e negoziati complessi. "E' evidente che non saremo in misura di portare a termine il processo di adesione. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Ora la GERMANIA fa tremare RUSSIA e AMERICA (vi spiego perché) Sullo stesso argomento Germania, Merz propone di rendere l’Ucraina un ‘membro associato’ dell’UeABBONATI A DAYITALIANEWS Berlino spinge per un’integrazione graduale di Kiev Il cancelliere tedesco Friedrich Merz ha proposto ai leader dell’Unione... Merz propone di rendere l’Ucraina un membro associato dell’UeIn una lettera indirizzata ai leader dell’Ue, il cancelliere tedesco Friedrich Merz ha proposto di associare l’Ucraina all’Unione europea, prima... Ucraina nell’Ue, la proposta di Berlino: Kiev membro associato prima dell’adesione x.com La Germania vuole che l'Ucraina entri nell'UE come membro 'associato' reddit Ucraina nell’Ue, la Germania accelera: Merz propone lo status di membro associatoIl cancelliere tedesco Friedrich Merz propone di concedere all’Ucraina lo status di membro associato dell’Ue come passo verso l’adesione completa. Berlino punta ad accelerare il percorso europeo di ... adnkronos.com Ucraina nell'Ue, la lettera di Merz a von der Leyen e Costa: Ecco una soluzione innovativa per iniziare immediatamente. Non possiamo permetterci altri ritardiIn una lettera ai presidenti di Commissione, Consiglio europeo e Cipro, il cancelliere tedesco propone per Kiev una membership associata che le permetta, senza diritto di voto, di esprimere un commi ... corriere.it