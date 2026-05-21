’Ucraina Palestina Iran’ Dibattito sulla Ue
Oggi alle 17 si terrà un incontro dedicato agli scenari internazionali e al ruolo dell’Italia nel contesto geopolitico, con particolare attenzione ai conflitti in Ucraina, Palestina e Iran. L’appuntamento vedrà la partecipazione di esperti e rappresentanti istituzionali, che discuteranno delle diverse situazioni di tensione e delle possibili conseguenze per il Paese. La discussione si concentrerà su come l’Italia si posizioni rispetto a questi temi e quali strategie adottare in ambito internazionale.
Gli scenari internazionali e il ruolo dell’Italia nel contesto geopolitico saranno i temi affrontati nell’incontro in programma oggi, giovedì, alle 17.30 alla sala Marmori della Camera di Commercio spezzina dal titolo ’Ucraina, Palestina, Iran: Italia ed Europa tra nuove guerre e vecchie alleanze. Che fare?’. L’incontro-confronto sui principali scenari della crisi internazionale è promosso da AvantInsieme presieduta da Lorenzo Forcieri. L’obiettivo è quello di fornire un momento di approfondimento e dibattito aperto alla cittadinanza su uno scenario internazionale sempre più complesso.. Ne parleranno Gastone Breccia docente di Storia... 🔗 Leggi su Lanazione.it
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