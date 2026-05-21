’Ucraina Palestina Iran’ Dibattito sulla Ue

Oggi alle 17 si terrà un incontro dedicato agli scenari internazionali e al ruolo dell’Italia nel contesto geopolitico, con particolare attenzione ai conflitti in Ucraina, Palestina e Iran. L’appuntamento vedrà la partecipazione di esperti e rappresentanti istituzionali, che discuteranno delle diverse situazioni di tensione e delle possibili conseguenze per il Paese. La discussione si concentrerà su come l’Italia si posizioni rispetto a questi temi e quali strategie adottare in ambito internazionale.

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