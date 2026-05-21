Il cancelliere tedesco ha inviato una lettera ai leader dell'Unione Europea in cui suggerisce di considerare l'associazione dell'Ucraina all'UE. La proposta arriva in un momento in cui si discute delle future relazioni con il paese e di un percorso più rapido verso l'integrazione. La proposta di Merz prevede un primo passo, definito come un'associazione, prima di arrivare a una piena adesione. La questione è stata presa in considerazione dai membri dell'Unione Europea.

In una lettera indirizzata ai leader dell'Ue il cancelliere tedesco Friedrich Merz propone di associare l'Ucraina all'Unione Europea, prima della sua piena adesione che richiederà tempo. "È chiaro che non saremo in grado di completare il processo di adesione nel prossimo futuro, visti gli innumerevoli ostacoli e le complessità politiche delle procedure di ratifica", scrive nella lettera. Di conseguenza, Berlino propone di concedere a Kiev lo status di "membro associato", un "passo decisivo" prima dell'adesione a pieno titolo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - "L'Ucraina membro associato dell'Ue". La proposta di Merz

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