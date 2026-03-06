Il Cancelliere tedesco Merz imita Trump durante una manifestazione del suo partito conservatore Cdu – Il video

Durante una manifestazione del partito conservatore Cdu, il Cancelliere tedesco Friedrich Merz ha catturato l’attenzione del pubblico con un racconto di una chiamata con Donald Trump, che ha accompagnato con un’imitazione dell’ex presidente degli Stati Uniti. Il momento ha suscitato reazioni tra i presenti, mentre Merz ha riprodotto alcuni tratti caratteristici della voce di Trump, creando un momento di sorpresa sul palco.

Durante la manifestazione della Cdu, il Cancelliere tedesco Friedrich Merz ha sorpreso la platea con un racconto di una chiamata con Donald Trump con tanto di un’imitazione dello stesso. Al centro del dialogo, il tema del contrasto dell’immigrazione irregolare. Merz sostiene di aver detto a Trump che le richieste di asilo in Germania sono calate del 60%, scatenando la sorpresa del presidente statunitense. «Cosa hai detto? Il 60%? Non ci credo!», ha esclamato Merz imitando la voce e lo stile del tycoon, tra le risate dei presenti. L’episodio precede l’incontro ufficiale alla Casa Bianca tra Trump e Merz, in un un clima di incertezza diplomatica, segnato dalle recenti sentenze della Corte Suprema americana sui dazi e dalle tensioni commerciali tra Unione Europea e Stati Uniti. 🔗 Leggi su Open.online

Temi più discussi: Merz informato da Israele prima dei raid. Berlino non condanna l’attacco e dà le basi; Trump-Merz, il cancelliere tedesco detta la linea: unità europea sui dazi e fermezza su Iran; Merz in Cina prova a rianimare l'industria tedesca; Il cancelliere tedesco Merz in visita di Stato in Cina: cinque punti chiave del viaggio.

Cina, il video dei robot che accolgono il cancelliere tedesco Merz: la visita al polo tecnologico e l’incontro di pugilatoAl termine del suo viaggio in Cina, il cancelliere tedesco Friedrich Merz ha visitato il polo tecnologico di Hangzhou, una città di circa 12,6 milioni di abitanti e sede per le aziende high-tech. Merz ... blitzquotidiano.it

Dazi, Merz: Ho detto a Trump che la Spagna è membro Ue e che i negoziati si fanno insiemeIl cancelliere tedesco ha parlato di una linea compatta europea anche sul conflitto in Iran ... adnkronos.com

L’Unione europea scende in campo in difesa del premier spagnolo Pedro Sánchez. E rispedisce al mittente le minacce di Donald Trump sui dazi. Anche se a Madrid fa scalpore la mancata solidarietà del Cancelliere tedesco, Friedrich Merz. Il punto di Claudio x.com

la Repubblica. . Con la premier Meloni avevano improvvisato una telefonata con il finto presidente dell'Unione africana. Ora con il figlio dello scià Reza Pahalvi, i comici russi Vovan e Lexus si sono finti portavoce di Merz, il cancelliere tedesco. Che sarebbe pr - facebook.com facebook