L'esercito ucraino ha avviato una vasta operazione militare lungo i confini con Russia e Bielorussia, coinvolgendo il servizio di sicurezza e altre unità. Nel frattempo, il presidente bielorusso ha dichiarato che il suo Paese non intende essere coinvolto nel conflitto, aggiungendo che non verrà trascinato in azioni militari. Le operazioni sono state annunciate come parte della risposta ucraina alle tensioni in corso nella regione. Nessuna informazione è stata fornita sui dettagli specifici delle attività attuate o sull'entità delle forze coinvolte.

Il servizio di sicurezza e altre unità delle forze di difesa ucraine hanno avviato unamaxi-operazione nelle regioni del nord ai confini con Russia e Bielorussia. Secondo una nota diffusa dallo Stato maggiore, “si tratta dimisure senza precedentiper il numero di forze e risorse coinvoltie saranno un deterrente attivo per qualsiasi azione o aggressione del nemico e del suo alleato“. L’intervento militare prevede azioni di controspionaggio e protezione nelle regioni diChernihiv, Kiev, Zhytomyr, Volyn e Rivne, con l’obiettivo di impedire alla Russia di entrare nelle aree di confine e “compiere atti terroristici”. In risposta alle azioni di Kiev,... 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Ucraina, Kiev lancia maxi-operazione al confine con Russia e Bielorussia. Lukashenko: “Non saremo trascinati nel conflitto”

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Ukraine launches US GBU62 bombs at Russian infantrys gathering point – invaders are eliminated

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