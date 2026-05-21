Uccide due prostitute la moglie a ' Chi l' ha Visto?' | E' un buon marito ma non si è voluto far aiutare

Durante l'ultima puntata di ‘Chi l’ha visto?’ è stato affrontato il caso di un duplice omicidio avvenuto a Pollena Trocchia, dove due prostitute sono state uccise in un cantiere. La trasmissione ha intervistato la moglie dell’uomo di 49 anni accusato di aver commesso i delitti. La donna ha dichiarato che il marito è considerato un buon marito, ma ha aggiunto che lui non ha voluto ricevere aiuto. La polizia ha avviato le indagini e ha raccolto elementi sulla vicenda.

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