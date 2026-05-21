Uccide due prostitute la moglie a ' Chi l' ha Visto?' | E' un buon marito ma non si è voluto far aiutare
Durante l'ultima puntata di ‘Chi l’ha visto?’ è stato affrontato il caso di un duplice omicidio avvenuto a Pollena Trocchia, dove due prostitute sono state uccise in un cantiere. La trasmissione ha intervistato la moglie dell’uomo di 49 anni accusato di aver commesso i delitti. La donna ha dichiarato che il marito è considerato un buon marito, ma ha aggiunto che lui non ha voluto ricevere aiuto. La polizia ha avviato le indagini e ha raccolto elementi sulla vicenda.
Il duplice omicidio di Pollena Trocchia è stato al centro dell'ultima puntata della trasmissione tv ‘Chi l’ha visto?’, che ha intervistato la moglie di Mario Landolfi, il 49enne accusato di averle ammazzate in un cantiere della città. “Lo stavo aiutando, non si è voluto fare aiutare. È un buon. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
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La moglie non aveva idea che il marito sniffasse coca, che andasse con prostitute... In fondo ha ucciso solo due donne,... Un è nu criminale maritemo. Allucinante. #chilhavisto x.com
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