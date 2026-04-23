Femminicidio a Foggia | marito uccide la moglie a colpi di pistola poi si costituisce

A Foggia, una donna è stata uccisa a colpi di pistola all’interno della propria abitazione in via Gaetano Salvemini. L’autore del delitto, un uomo, si è costituito poco dopo l’omicidio. Sul posto sono intervenuti gli agenti delle forze dell’ordine, che hanno avviato le indagini per chiarire le circostanze dell’accaduto. La vicenda è stata confermata dalle fonti ufficiali.

Un uomo ha ucciso la moglie a colpi di pistola a Foggia. L’omicidio è avvenuto nell’abitazione della coppia, in via Gaetano Salvemini. I vicini hanno riferito di aver sentito prima un litigio e poi l’esplosione di quattro proiettili. Sul posto si trovano i carabinieri. Abbonati a Il Fatto Quotidiano. Facciamo un giornale con un solo padrone: i lettori. L'omicidio di Francesco Pio Maimone solleva domande: cosa fa la Napoli bene? Avvelenate con la ricina, sequestrato il telefono dell’altra figlia. Accertamenti sui pc di una scuola dove sono state fatte ricerche sulla sostanza Teheran: “Attivata la difesa aerea contro obiettivi ostili”. La portaerei George Bush è arrivata in Medio Oriente.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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Foggia, uomo ucciso con quattro colpi di pistola alle spalle

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