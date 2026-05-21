Uccelli in città e rischio infezioni il caso gabbiani a Roma

Da lapresse.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nelle aree urbane, gli uccelli come gabbiani, corvi, piccioni e storni sono molto presenti nei cieli cittadini. Questa presenza crescente solleva preoccupazioni riguardo ai rischi di trasmissione di infezioni, considerando le grandi quantità di escrementi e la possibile diffusione di agenti patogeni. In alcune zone di Roma, si sono osservate concentrazioni elevate di questi volatili, che spesso si avvicinano a spazi pubblici e aree frequentate dalla popolazione. La situazione ha attirato l’attenzione di esperti e autorità locali.

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Dai gabbiani ai corvi, passando per i piccioni, le cornacchie e perfino gli storni che hanno affascinato il premio Nobel per la Fisica Giorgio Paris i: gli uccelli pullulano nei cieli delle grandi città. “ Roma oggi è un esempio evidente di come gli animali selvatici si siano adattati all’ambiente urbano. I gabbiani, ma anche piccioni e storni, fanno ormai parte del paesaggio cittadino e questo comporta inevitabilmente anche alcune implicazioni sanitarie”. A dirlo a LaSalute di LaPresse è Fabrizio Pregliasco, direttore della Scuola di Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva all’Università degli Studi di Milano. Se il caso del gatto che ha contagiato il veterinario ha riacceso l’attenzione sull’influenza aviaria, il problema “il tema è molto più ampio”, puntualizza il virologo. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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